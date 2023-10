Kolmapäeval on ilm tuuline ja paiguti võib lörtsi sadada

Öösel on pilves ilm ja sajab vihma, kohati on sadu tugev. Kirde-Eestis on selgimisi ja saju võimalus on väiksem. Puhub läänekaare tuul 2-8, Liivi lahe ümbruses edela- ja läänetuul 12, puhanguti 18 m/s. Pärast keskööd pöördub tuul põhjakaarde ja puhub 3-9, rannikul puhanguti 14 m/s. Hommikul tugevneb looderannikul kirde- ja põhjatuul ning puhub 10-15, puhanguti 21 m/s. Sooja on 2-6, rannikul kuni 10 kraadi, Kirde-Eestis on kuni kraad külma.