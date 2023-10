LUMI JA LÖRTS ⟩ Lähipäevil tuleb kuni viis kraadi külma

Neljapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Öö hakul sajab mitmel pool hoovihma ja lörtsi, hommikupoole lörtsi ja lund, väiksem on sajuvõimalus Kesk-Eestis. Puhub põhjakaare tuul 2-7, rannikul kuni 10 ja puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -2 kuni +4 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lörtsi ja lund, rannikualadel ka vihma, tihedam on sadu Kirde-Eestis. Puhub põhjakaare tuul 3-9, põhjarannikul tugevneb kirdetuul 12, puhanguti kuni 17 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +5 kraadi.

Reede öösel on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab lörtsi ja lund, rannikul kohati ka vihma. Tihedam on sadu Põhja-Eestis ja rannikualadel. Kirdetuul tugevneb 5-12, rannikul puhanguti kuni 15, põhjarannikul 17 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni -4 kraadi, rannikul tuleb kohati +4 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Enamasti rannikualadel sajab ajuti lörtsi ja vihma. Puhub kirde- ja idatuul 5-12, puhanguti 15, saartel ja põhjarannikul kuni 18 m/s. Sooja on 3-5 kraadi.