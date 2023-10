TORM ON TULEKUL ⟩ Homme puhub tuul paiguti 30 m/s

Neljapäeva päeval jääme osatsükloni lõunaserva. Ilm on pilves selgimistega. Mitmel pool sajab hoovihma ja kohati võib olla äikest, suurem on tõenäosus Põhja-Eestis ja eeskätt hommikul ning õhtul. Puhub edela- ja läänetuul 7-13, puhanguti kuni 20, saartel ja rannikul 13-19, puhanguti kuni 25, õhtul põhjarannikul lääne- ja loodetuul 17-22, puhanguti kuni 30 m/s. Õhutemperatuur on 9..13°C.