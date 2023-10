Nädalalõpp võib kaasa tuua uue tormi

«Tänaste prognooside kohaselt suureneb juba vastu neljapäeva hommikut Soome lahel ja põhjarannikul äikesevõimalus. Päeval kanduvad sajuhood üle maa, kohati võib olla äikest. Ilm on tormine. Puhub väga tugev edela- ja läänetuul. Sisemaal on tuulepuhanguid kuni 20, rannikul üle 25 ja pole välistatud kuni 30 m/s, õhtul pöördub tuul saartel ja läänerannikul loodesse ning on jõuline,» kirjutab Kiitsaks ühismeedias.