Öised miinuskraadid muudavad teed libedaks

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, sekka ka lörtsi. Puhub valdavalt loode- ja läänetuul 5–10, puhanguti kuni 15 m/s. Saartel ja rannikul ulatub tuule kiirus 8–14, puhanguti kuni 21 m/s. Pärast keskööd tuul järk-järgult nõrgeneb ja vaibub sisemaal hommikuks. Õhutemperatuur on -2 k uni +4, rannikul kuni +8 kraadi. Hommikul võivad teed kohati libedad olla.

Peipsi järvel puhub loodetuul 5–10, puhanguti kuni 15 m/s. Pärast keskööd tuul järk-järgult nõrgeneb. Hommikul puhub lääne- ja loodetuul 3–8 m/s. Lainekõrgus on pool kuni poolteist meetrit. Kohati sajab hoovihma, sekka võib tulla ka lörtsi. Nähtavus on mõõdukast heani. Sooja on 2–4 kraadi.