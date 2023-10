Esialgne prognoos tõotab laupäevaks tormituult ja rohkelt vihma

Sünoptik märgib, et tänased mudelarvutused pakuvad sisemaale puhanguid üle 20 m/s, rannikule üle 25 m/s ja vastu Läänemerd pole välistatud isegi kuni 30 m/s. «Väikenegi muutus tsükloni liikumistrajektooris tähendab seda, et tuuleväli on kohe teistmoodi,» lisab ta.