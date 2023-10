Kolmapäeval paisub tuul tormiks

Päeval on pilves selgimistega ilm. Vihmahood liiguvad läänest itta. Õhukihistus on ebapüsiv ja areneb rünksajupilvi. Nendega kaasnevad kohati tugevad vihmavalingud ja võimalik on ka äike. Puhub tugev loode- ja läänetuul 8-15, puhanguti kuni 18, Ida-Eestis ja rannikul puhanguti 22, Soome lahe ääres võivad puhangud kuni 25 m/s ja üle sellegi ulatuda, pärastlõunal lääne poolt alates lääne- ja edelatuul järk-järgult nõrgeneb. Õhutemperatuur on 10 kuni 15°C.