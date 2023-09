Lähipäevad pakuvad sajuhooge ning ilm jaheneb

Pühapäeva öösel on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Kohati on võimalik tugev sadu ja äike. Puhub edela- ja läänetuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 17 m/s. Sooja on 7-11, rannikul kuni 14 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, õhtul sadu harveneb. Puhub lääne- ja loode-, ennelõunal ka edelatuul 5-11, puhanguti 13, põhjarannikul kuni 17 m/s, õhtul tuul nõrgeneb veidi. Sooja on 14-17 kraadi.

Esmaspäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Lääne- ja loodetuul pöördub edelasse ning puhub 4-10, enne keskööd rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 5-9, rannikul kuni 13 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Puhub edela- ja läänetuul 4-9, pärastlõunal rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 14-16 kraadi.