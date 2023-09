Eeloleva nädala alguses jäävad õhutemperatuurid alla 20 kraadi

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib nõrka vihma sadada. Paiguti on udu. Puhub edela- ja läänetuul 4–9, rannikul puhanguti 12, põhjarannikul kuni 15 m/s. Pärast keskööd tuul järk-järgult nõrgeneb ja pöördub läänekaarde 2–8 m/s. Sisemaal on tuul vastu hommikut nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on 6–10, rannikul kuni 15 kraadi. Esmaspäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub edela- ja lõunatuul 3–9, pärastlõunal Lääne-Eesti saarte rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 16–18 kraadi.