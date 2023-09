UUED REKORDID ⟩ Suve viimase päeva saatsid ära kõrged õhutemperatuurid

Keskkonnaagentuur kirjutas täna õhtul oma Facebooki lehele, et nii sooja 22. septembrit, nagu oli täna, pole varasemalt Eestis veel registreeritud. Postitusest selgub, et päeval kerkis temperatuur kuni 24 soojakraadini.

Siiski kostitab nädalavahetus juba sügisesema ilmaga. Keskkonnaagentuuri ilmaprognoosi järgi laupäeva öösel pilvisus tiheneb. Vihmasadu levib saartelt alates üle maa ida suunas. Puhub kagutuul 4–10, puhanguti kuni 14 m/s, hommikul pöördub saartel läänekaarde ja nõrgeneb. Sooja on 14–18 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma. Õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Tuul pöördub kagust läänekaarde ja puhub 3–9, Ida-Eestis puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 16-20, Kagu-Eestis kuni 22 kraadi.