Suvesoojus kestab: nädala lõpus tuleb kuni 24 kraadi sooja

Kolmapäeva öösel on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab vihma. Puhub lõuna- ja edelatuul 6-11, puhanguti kuni 17, saartel ja rannikul 10-15, puhanguti 20 m/s, vastu Läänemerd kuni 25 m/s. Sooja on 10-16 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma. Puhub edelatuul 9-15, puhanguti 20, vastu Läänemerd ja Soome lahe ääres kuni 25 m/s, õhtuks nõrgeneb. Sooja on 15-19 kraadi.

Neljapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab vähest vihma. Puhub edelatuul 4-9, puhanguti 13 m/s. Sooja on 11-17 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib vähest vihma sadada. Puhub edela- ja lõunatuul 3-8, puhanguti 12 m/s, õhtuks pöördub kagusse. Sooja on 18-22 kraadi.