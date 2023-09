Sünoptik: ka septembri teine pool peaks kujunema soojapoolseks

Teisipäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Kagutuul tugevneb 4-10, saartel hommikul puhanguti 14 m/s. Sooja on 3-8, rannikul kuni 14 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Õhtul hakkab saartel vihma sadama. Puhub kagutuul 4-10, rannikul puhanguti 14 m/s. Sooja on 16-22 kraadi.