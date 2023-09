Mitmes Eesti paigas purunesid taas soojarekordid

Tõraveres mõõdeti rekordiks 24,9 kraadi sooja, varasem rekord oli 23,2 kraadi. Jõgeval on uueks soojarekordiks 24,5, enne oli 22,5. Toomal on rekordnumbrid 24,2, enne oli 22,3. Jõhvis mõõdeti 24,1 kraadi sooja, mis on samuti uus soojarekord. Varasem rekord oli 23,3 kraadi. Ka Narvas langes varasem soojarekord. Kolmapäeval mõõdeti seal 24,1 kraadi sooja, eelmine rekord oli 22,6 kraadi.