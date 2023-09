Õhtul saabuv tugev vihmasadu võib põhjustada üleujutusi

«13.09 õhtul jõuab Lääne-Eestisse tugev vihmasadu, mis laieneb 14.09 öösel järk-järgult üle maa, hommikul muutub sadu intensiivseks ka Ida-Eestis, kohati on äikest,» teatas keskkonnaagentuur. 12 tunni jooksul võib alla sadada 20-45 millimeetri jagu vihma. Tuul on samuti tugevavõitu: sisemaal puhub põhja- ja loodetuul 15, saartel ja rannikul kuni 21 meetrit sekundis.

Neljapäeval tuleb kuni 17 kraadi sooja

Keskkonnaagentuuri ilmaprognoosi järgi hõreneb neljapäeva ennelõunal Lääne-Eestis pilvisus ja ilm on sajuta. Ida-Eestis on pilvisem ja mitmel pool sajab vihma. Pärastlõunal on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub põhja- ja loodetuul, Kagu-Eestis ennelõunal ka lõunatuul 6-12, ennelõunal puhanguti kuni 17, rannikul kuni 20 m/s, õhtuks nõrgeneb. Sooja on 14-17 kraadi.

Peipsi järvel puhub lõunatuul, pärastlõunal pöördub loodesse ja puhub 6-9, puhanguti kuni 15 m/s. Laine kõrgus on 0,9-1,6 meetrit. Sajab vihma, õhtuks sadu lakkab. Nähtavus on hea, saju ajal mõõdukas. Sooja on 15-17 kraadi.

