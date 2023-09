Laupäeval tuleb üle 20 kraadi sooja

Öösel on pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Mitmel pool tekib udu. Puhub muutliku suunaga tuul, hommikul pöördub lõunasse ja kagusse ning puhub 1-6 m/s. Sooja on 9-13, rannikul kuni 16 kraadi.

Peipsi järvel puhub muutliku suunaga, hommikust alates kagu- ja lõunatuul 1-6 m/s. Laine kõrgus on kuni 0,5 meetrit. Ilm on olulise sajuta ja kohati tekib udu. Nähtavus on hea või mõõdukas. Sooja on 9-12 kraadi.