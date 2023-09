SOE SEPTEMBER ⟩ Lähipäevil kerkib temperatuur 24 kraadini

Laupäeva öösel on pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Mitmel pool tekib udu. Tuul pöördub lõunakaarde ja puhub 1-6 m/s. Sooja on 9-14, rannikul kuni 17 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm, õhtu poole pilvisus hõreneb. Kohati võib sadada vähest vihma. Puhub lõunakaare tuul 2-7 m/s. Sooja on 18-23 kraadi.

Pühapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub lõunakaare tuul 1-7 m/s. Sooja 9-14, rannikul kuni 17 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub lõunakaare tuul 3-9 m/s. Sooja on 18-24 kraadi.