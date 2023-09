Neljapäeval paistab päike ja sooja on kuni 20 kraadi

Peipsi järvel puhub loode- ja läänetuul 3-7 m/s, vastu hommikut on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Laine kõrgus on 0,3-0,8 meetrit. Ilm on sajuta. Kohati võib olla udu, muidu on nähtavus mõõdukast heani. Sooja on 9-12 kraadi.