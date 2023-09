Korralikku suvesooja jätkub vähemalt järgmise nädala kolmapäevani

Reedel liigub üle Norra mere Teravmägede suunas aktiivne ja laia ulatusega madalrõhkkond ja selle serv laieneb üle Soome. Kõrgrõhuala taandub Leedu poole, selle põhjaservas püsib Eesti ilm küll suurema sajuta, aga taevasse lisandub pilvi. Läänekaare tuul on öösel mõõdukas, päeval rahuneb. Läänekaarde pöörduv õhuvool toob Eestisse uuesti soojema õhumassi. Öösel on sooja 7-11, rannikul kuni 15 kraadi, päeval tõuseb õhutemperatuur 20 kraadi ümbrusse.

Laupäeval saab taas mõjusamaks kõrgrõhuala, aga pilvekiht hajub väga aeglaselt ning kohati võib veidi vihma pudeneda. Tuul on nõrk ja valdavalt lõunakaarest. Sooja on öösel 8-13, rannikul kuni 17 kraadi, päeval 20-22 kraadi, vaid rannikul on veidi jahedam.