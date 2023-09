SEENESÕPRADE PIDU ⟩ Esmaspäev toob üksikuid sajuhooge

Keskkonnaagentuuri teatel on esmaspäeva öö hakul vähese pilvisusega ilm. Pärast keskööd saartelt alates pilvisus tiheneb, kuid olulist sadu pole oodata. Mitmel pool tekib udu. Puhub valdavalt edela- ja lõunatuul 1–7, rannikul puhanguti kuni 10 m/s. Sooja on 7–12, rannikul kuni 15 kraadi.

Peipsi järvel puhub edela-, läänetuul 3–7 m/s. Lainekõrgus on 0,3–0,8 meetrit. Ilm on olulise sajuta. Nähtavus on hea, kuid paiguti tekib udu. Sooja on 12–15 kraadi.