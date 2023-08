Reedel tuleb kuni 21 kraadi sooja

Öösel on pilves selgimistega ilm. Vihmahood levivad Lõuna-Eestist põhja suunas, kohati on sadu intensiivne ja võib olla äikest. Paiguti on udu. Puhub valdavalt lõunakaare, Lääne-Eesti saartel ja rannikul läänekaare tuul 2-6 m/s, hommikul pöördub kõikjal lõunakaarde ja tugevneb 4-10, Liivi lahe ümbruses puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 12-17 kraadi.