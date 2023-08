Äikest on kohati oodata ka neljapäeval

Öösel on pilves selgimistega ilm. Sajab hoovihma ja mitmel pool on äikest. Paiguti on sadu tugev ja sekka võib tulla ka rahet. Puhub lõunakaare, saartel loodetuul 3-9, puhanguti 13 m/s, öö hakul Kesk- ja Ida-Eestis äikesepilvede all puhanguti kuni 25 m/s. Sooja on 15-20 kraadi.