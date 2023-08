Teisipäeval sajab kohati veidi vihma

Peipsi järvel puhub lääne- ja edelatuul 5-10, puhanguti 13 m/s, pärast keskööd nõrgeneb. Laine kõrgus on 0,8-1,4 meetrit. Ilm on peamiselt sajuta. Nähtavus on mõõdukas, pärast keskööd võib kohati udu olla. Sooja on 13-15 kraadi.