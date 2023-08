Uuel nädalal kerkib päevane õhusoe 24 kraadini

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja tekib udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1–6 m/s. Hommikul pöördub tuul idakaarde ja tugevneb 3–8, puhanguti 11 m/s. Sooja on 12–18 kraadi.

Esmaspäeva päeval on pilves, Ida-Eestis aga selgimistega ilm. Vihmasadu levib Liivi lahe ümbrusest ja saartelt põhja-kirde suunas üle maa. Esineb äikest ja kohati on sadu intensiivne. Tuul tugevneb 6–12, puhanguti 15, rannikul kuni 18 m/s. Pärastlõunal pöördub saartelt järk-järgult loodesse ja läände ning tugevneb veelgi 9–15, puhanguti kuni 23 m/s. Sooja on 17–24 kraadi.

Teisipäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Öö hakul sajab peamiselt Põhja- ja Ida-Eestis vihma, on äikeseoht. Pärast keskööd esineb kohatisi vihmahooge. Tuul pöördub kõikjal järk-järgult läände- ja loodesse 5–11, puhanguti 15, rannikul 9–14, puhanguti kuni 21 m/s. Pärast keskööd hakkab saartelt alates tuul nõrgenema. Sooja on 12–17 kraadi. Teisipäeva päeval on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab hoovihma. Õhtul pilvisus ja sajuhood hõrenevad. Puhub valdavalt läänekaaretuul 3–9 m/s. Sooja on 18–22 kraadi.