Seoses läheneva äikesega on keskkonnaagentuur väljastanud esimese ehk kollase taseme hoiatuse. See tähendab, et ilm võib teatud olukordades olla ohtlik. Arvesta sellega, kui sinu tegevus on ilmast mõjutatud. Jälgi edasist ilmaprognoosi.

Äikese liikumist saab reaalajas jälgida siit ja ka siit.