Lähipäevil kerkivad õhusooja maksimumid 31 kraadi juurde

Kolmapäeva öösel on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest ja siis on sadu intensiivne. Puhub kagu- ja lõunatuul 4–9, rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 14–19 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja võib olla äikest. Puhub lõuna- ja kagutuul, päeva jooksul pöördub edelasse ja läände 4–9, puhanguti 13 m/s. Sooja on 26–31, rannikul 21–25 kraadi.

Neljapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3–8 m/s. Sooja on 12–18 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kagu-Eestis sajab hoovihma. Puhub lääne- ja loodetuul 4–9 m/s. Sooja r on saartel ja rannikul 19–23, sisemaal 24–28 kraadi.