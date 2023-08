Laupäeval võib kohati hoovihma sadada

Ööl vastu laupäeva on selge või vähese pilvisusega, Ida-Eestis ja saartel on pilvisem ning üksikutes kohtades sajab hoovihma. Paiguti on udu. Öö hakul puhub nõrk muutliku suunaga tuul, pärast keskööd valdavalt läänekaare tuul 2-7 m/s. Sooja on 7-13, rannikul kuni 16 kraadi.