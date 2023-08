Lähipäevil tuleb kuni 24 kraadi sooja

Reede öösel on vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta ilm. Puhub lõunakaare tuul 2-8 m/s. Sooja on 10-16 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikest. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-7 m/s, äikesega kaasnevad tugevamad puhangud. Sooja on 18-24 kraadi.