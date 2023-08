Esmaspäeval tabavad mitut piirkonda tugevad vihmasajud, tuulepuhangud ja äike

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub ida- ja kagutuul 3–8, rannikualadel 5–11, puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 18–23 kraadi.

Peipsi järvel puhub ida- ja kagutuul 3–8, varahommikul puhanguti 11 m/s. Lainekõrgus on 0,3–0,8 meetrit. Ilm on sajuta ja hea nähtavusega. Sooja on 21–23 kraadi.

Esmaspäeva päeval on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Ida- ja kagutuul tugevneb 5–12, puhanguti kuni 17 m/s. Sooja on 27–32, rannikul paiguti 24 kraadi. Õhtu poole lõuna poolt alates pilvisus järk-järgult tiheneb. Lääne-Eesti saartel, mandri lääneservas ja Lõuna-Eestis on oodata väga tugevaid äikesevihmavalinguid ja tuulepuhanguid.

Peipsi järvel puhub ida- ja kagutuul 5–10, puhanguti 15 m/s. Lainekõrgus on 0,7–1,3 meetrit. Ilm on sajuta ja hea nähtavusega. Sooja on 25–28 kraadi.

Keskkonnaagentuur andis tervele Eestile äikesehoiatuse

Nii Mandri-Eesti kui ka saared said pühapäeval keskkonnaagentuurilt esimese taseme äikesehoiatuse.

Saare- ja Hiiumaal ning Harju-, Lääne- ja Pärnumaal on lisaks äikesele oodata ka tugevat vihma ja rahet.