Pikka leitsakut ei tule: nädalalõpu kuumus saab kiiresti otsa

Pühapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Vihmasadu liigub Liivi lahe ümbrusest ja Lõuna-Eestist põhja poole ja laieneb hommikuks üle maa, on äikest ja tugevaid sajuhooge. Idakaare tuul tugevneb 3-9, hommikuks tugevneb saartel ja põhjarannikul kirdetuul puhanguti 14 m/s. Sooja on 13-19 kraadi. Ennelõunal on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma, on äikeseoht. Kagu-Eestis on selgem ja sajuta ilm. Pärastlõunal on veel Lääne-Eestis pilvisem ja sajab hoovihma, on äikest, ida pool on selgem ja saju võimalus on väiksem. Õhtuks taevas kõikjal selgineb. Puhub idakaare tuul 5-11, saartel ja looderannikul kirde- ja idatuul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur tõuseb 24-30 kraadini, rannikul kohati kuni 23 kraadini.

Esmaspäeva öösel on selge või vähese pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub ida- ja kagutuul 5-11, rannikul puhanguti kuni 16 m/s. Sooja on 18-23 kraadi. Ennelõunal on pilvi hõredalt ja ilm on sajuta. Pärastlõunal arenevaist pilvedest sajab hoovihma, on äikest, ühtlasi on tugevate sajuhoogude ja tuulepuhangute oht. Puhub kagu- ja idatuul 5-12, saartel ja rannikul puhanguti kuni 17 m/s. Sooja on 25-31 kraasi, pärastlõunal lääne poolt alates langeb.