Suvi naaseb? Nädala lõpus tuleb kuni 29 kraadi sooja

Reede öösel on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja kohati on äikest. Puhub lõunatuul 5-10, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 13-18 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Sajab hoovihma, kohati on äikest ja sadu on tugev. Puhub lõuna- ja edelatuul 6-12, saartel ja rannikul puhanguti kuni 17 m/s. Sooja on 18-23 kraadi.

Laupäeva öösel on muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub edelatuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 12-17 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9 m/s, õhtu poole on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on 18-23, Ida-Eestis kuni 25 kraadi.