Teisipäeval ilm soojeneb veelgi

Peipsi järvel puhub lõunakaare tuul 3-7, öö hakul puhanguti 10 m/s. Laine kõrgus on 0,3-0,8 meetrit. Öö hakul võib hoovihma sadada, muidu on ilm sajuta, võimalik on udu. Nähtavus on hea, udus piiratud. Sooja on 12-14 kraadi.