PLÄTU ASEMEL KUMMIK ⟩ Äikest ja hoovihma jagub Eestile pea igaks nädalapäevaks

Teisipäeval tugevneb lõunakaare tugevneb öösel saartel puhanguti kuni 13 meetrit sekundis, päeval on saartel kagutuule puhanguid kuni 18, läänerannikul 15 ja sisemaal 11-12 meetrit sekundis. Öösel on üksikuid vihmahooge. Ennelõunal on laialdast sadu ja äikest Lääne-Eestis ning pärastlõunal tuleb hoovihmadega arvestada ka idapoolsetes maakondades: saju tõenäosus Lääne-Eestis üle 90 protsenti, ida pool 50 protsendi juures.