Esmaspäeval tuleb kuni 24 kraadi sooja

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves selgimistega ilm. Mandril sajab mitmel pool hoovihma, saartel on hõredalt sajuhooge ning võib olla äikest. Paiguti tekib udu. Saartel puhub valdavalt lõuna- ja kagu-, mandril muutliku suunaga tuul 2–7 m/s. Vastu hommikut tugevneb Virumaa rannikul kirde- ja põhjatuul 4–8, puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 11–17 kraadi.

Peipsi järvel puhub muutliku suunaga tuul 2–7 m/s. Lainekõrgus on kuni 0,6 meetrit. Mitmel pool sajab vihma. Nähtavus on hea, kuid sajus mõõdukas. Sooja on 15–17 kraadi.

Esmaspäeva päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja esineb äikest. Kohati on sadu intensiivne ja sekka võib tulla rahet. Õhtul edela poolt alates pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub valdavalt lõunakaaretuul 3–8, Lääne-Eesti saartel ja rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Äikese ajal on võimalikud tugevamad tuuleiilid. Sooja on 18–24 kraadi, sajupilvede all langeb termomeetrinäit 15 kraadini.