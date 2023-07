Pühapäeval kerkib õhusoe 25 kraadini

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu pühapäeva peamiselt selge või vähese pilvisusega ilm. Vaid enne keskööd on Kirde-Eestis pilvisem ja Virumaal võib tulla kohati hoovihma. Puhub edela- ja lõunatuul 3–9, öö hakul rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 8–13, rannikul kuni 17 kraadi.

Peipsi järvel puhub edelatuul 4–10 m/s. Lainekõrgus on 0,4–0,8 meetrit. Enne keskööd võib sadada kohati hoovihma. Nähtavus on mõõdukast heani. Sooja on 14–16 kraadi.

Pühapäeva päeval on selge või vähese pilvisusega kuiv ilm. Pärastlõunal pilvisus tiheneb ning Lääne- ja Lõuna-Eestis sajab mitmel pool vihma. Puhub lõunakaaretuul 3–9 m/s, õhtupoolikul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja tuleb 19–25 kraadi.