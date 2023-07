Ilmajaam andis mitmele maakonnale äikesehoiatuse

Laupäeval jääme Soome kohale koonduva aktiivse madalrõhuala lõunaserva. Eeloleval ööl on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest. Puhub edela- ja läänetuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Õhutemperatuur on 8-13, rannikul kuni 17°C.