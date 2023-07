Lähipäevil õhutemperatuurid üle 23 kraadi ei kerki

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu teisipäeva vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Esineb üksikuid vihmahooge ja kohati udu. Hommikul lõuna poolt pilvisus tiheneb, Liivi lahe ümbrusesse jõuab tihedam vihmasadu ning on äikest. Puhub valdavalt lõunakaaretuul, pärast keskööd pöördub saartelt alates idakaarde 2–8 m/s. Hommikul tugevneb tuul Saaremaal puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 7–12, rannikul kuni 16 kraadi. Teisipäeva päeval pilvisus tiheneb. Vihmasadu levib Lõuna-Eestist üle maa põhja-kirde suunas ja on äikest. Paiguti on sadu intensiivne ja sekka võib tulla rahet. Õhtul hakkavad lõuna poolt alates nii pilved kui ka sadu hõrenema. Puhub valdavalt ida- ja kagutuul 3–9, saartel puhanguti kuni 14 m/s. Õhtul pöördub tuul Liivi lahe ümbruses edelasse ja läände ning tugevneb 5–10, puhanguti 16 m/s. Sooja on 16–22 kraadi.