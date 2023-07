Hoovihma on oodata ka esmaspäeval

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Pärast keskööd on sisemaal enamasti selge ja sajuta, ent paiguti tekib udu. Puhub valdavalt edela- ja läänetuul 1–7, Virumaa rannikul kuni 10 m/s. Saartel pöördub tuul lõunakaarde. Sooja on 6–11, rannikul kuni 15 kraadi.