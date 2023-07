Neljapäeval on jahe ja sajune ilm

Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest. Sadu on paiguti intensiivne ja sekka võib tulla ka rahet. Puhub edela- ja läänetuul 4-10, puhanguti 13, rannikul kuni 15 m/s. Sooja on 17-21 kraadi, sajuhoogudes langeb temperatuut kuni 14 kraadini.