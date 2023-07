Teisipäeval tuleb kuni 23 kraadi sooja

Peipsi järvel puhub edela- ja läänetuul 5-10, puhanguti kuni 14 m/s. Laine kõrgus on 0,7-1,2 meetrit. Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikeseoht. Nähtavus on hea, sajuhoogudes piiratud. Sooja on 19-22 kraadi.