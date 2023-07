ÄIKESEKAART ⟩ Keskkonnaagentuur andis tervele Eestile äikesehoiatuse

Madalrõhulohk liigub ühes vihma ja äikestega üle Eesti läänest itta. Esimesena jäävad loodusjõudude stiihia teele suursaared, kus on äikest oodata pärastlõunal ja kohati ka õhtul.

Ida- ja Lääne-Virumaale ning Jõgeva-, Tartu-, Põlva-, Valga- ja Võrumaale jõuab äike kas öö hakul või alles ööl vastu esmaspäeva. Ka neis piirkonnis on oodata tugevat tuult ja vihmasadu ning varitseb raheoht.

Sünoptik Kairo Kiitsak eile kirjutas, et vihmasaju ja äikese osas on mudelid väga erineval arvamusel. «Osad mudelid on optimistlikumad ja näitavad rohkem vihma ning äikest, teised hoiavad pessimistlikku joont ja näitavad oluliselt vähem. Eks ole näha, milleks külm front suuteline on,» selgitas ta.