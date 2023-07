Sünoptik: homme on juulikuu kuumim päev

«Õhutemperatuur tõuseb laialdaselt 25 kraadist kõrgemale, kohati kuni 30 kraadini. Troopiline õhumass jõuab meile Kesk-Euroopast. See jääbki tõenäoliselt kuu kõige kuumemaks päevaks,» kirjutas Kiitsak.

Ta lisas, et pärastlõunal tiheneb saartelt alates pilvisus, sest merelt läheneb külm front ja suureneb hoovihma- ja äikesevõimalus. «Õhtul jõuab front mandri lääneosa kohale ja jätkab liikumist ida suunas. Vihmasaju ja äikese osas on mudelid väga erineval arvamusel – osa mudelid on optimistlikumad ja näitavad rohkem vihma ja äikest, teised pessimistlikumad ja näitavad oluliselt vähem. Eks ole näha, milleks külm front suuteline on,» kirjeldas Kiitsak.