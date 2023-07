Suurem osa Eestist sai esimese taseme rahe- ja äikesehoiatuse

Ettevaatlik tuleb olla ka Peipsil, kus pärastlõunal paisub lääne- ja loodetuul paiguti 12 meetrini sekundis. Laine kõrgus on 0,3-0,9 meetrit.

Päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikest, sekka võib tulla ka rahet. Puhub läänekaare tuul 4-10, puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 15-20, kohati kuni 22 kraadi.