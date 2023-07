KALLAB JA KALLAB ⟩ Lähipäevil sajab hoovihma

Ööl vastu neljapäeva on Ida-Eestis vähese pilvisusega sajuta ilm, lääne pool pilvisus tiheneb ja saartele jõuab vihmasadu, mis levib edasi mandrile, võib olla äikest. Puhub lõunakaare tuul 3-8, Lääne-Eesti rannikul puhanguti kuni 11 m/s. Sooja on 9-14, Lääne-Eesti rannikul kuni 17 kraadi.

Neljapäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikest, pärastlõunal saartelt alates sadu järk-järgult lakkab. Puhub lõunakaare tuul 4-10, Lääne-Eesti rannikul edelatuul puhanguti kuni 14 m/s, õhtul pöördub tuul läänekaarde. Sooja on 18-23, Ida-Eestis kuni 26 kraadi.

Ööl vastu reedet on vähese pilvisusega sajuta ilm. Öö hakul on idaservas pilvisem ning sadu eemaldub Peipsi taha. Puhub läänekaare tuul 4-10, Lääne-Eesti rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 10-16 kraadi. Reede päeval on vähese, kohati vahelduva pilvisusega ilm. Mõnel pool sajab hoovihma. Puhub edela- ja läänetuul 4-10, puhanguti 13, rannikul kuni 15 m/s. Sooja on 18-24 kraadi.