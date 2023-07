Pühapäeval on oodata tugevat tuult, vihma ja äikest

Pühapäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Hooti sajab vihma, kohati on äikest ja sadu on tugev. Puhub edela- ja lõunatuul 5–9, puhanguti 13, saartel ja rannikul 8–3, puhanguti kuni 20 m/s. Äikesega võivad kaasneda veelgi tugevamad puhangud. Sooja on 15–19, Ida-Eestis kuni 22 kraadi.