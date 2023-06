ÄIKESEKAART ⟩ Mitmel pool Eestis kõmiseb kõu

Keskkonnaagentuuri teatel püsib täna Eesti kohal nõrk madalrõhuväli. Mitmel pool sajab arenevatest rünksajupilvedest hoovihma, on äikest, sekka võib kohati tulla rahet. Puhub valdavalt kirde- ja põhjatuul 2-7 m/s, äikesega võivad kohati kaasneda tuuleiilid üle 15 m/s. Õhutemperatuur on 21..26, tuulele avatud rannikul kuni 19°C.

Ööl vastu homset on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub põhjakaare tuul 1-5 m/s. Sooja on 10-15, rannikul kuni 17 kraadi. Neljapäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, pole välistatud äike. Puhub valdavalt põhja- ja loodetuul 3-8, puhanguti 12 m/s. Sooja on 22-27, tuulele avatud rannikul kuni 20 kraadi.