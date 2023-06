SUVI TÄIES HOOS ⟩ Lähipäevil jätkub kuum suveilm

Pühapäeva öösel on laialdaselt selge ja sajuta. Kohati on pilvisem ja üksikute vihmahoogudega ilm, saju võimalus on suurem saartel ja Virumaal. Puhub läänekaare tuul 3-9, öö hakul rannikul puhanguti 12 m/s. Sooja on 9-14, rannikul kuni 17 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, õhtupoolikul on sajuhooge laialdasemalt, võib olla äikest. Puhub valdavalt loode- ja põhjatuul 3-9 m/s. Sooja on 18-23, kohati kuni 25 kraadi.

Esmaspäeva öösel on vähese, kohati vahelduva pilvisusega ilm. Hoovihma võimalus on Lõuna-Eestis ja Peipsi ääres. Puhub põhjakaare tuul 3-9 m/s. Sooja on 10-16 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, võib olla äikest. Puhub idakaare tuul 3-9 m/s. Sooja on 20-26 kraadi, tuulele avatud rannikul ja sajuhoogudes kuni 18 kraadi.