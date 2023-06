Kuni 30 kraadi! Järgmisest nädalast kisub kuumaks

Keskkonnaagentuuri sünoptik Kairo Kiitsak andis ühismeedias teada, et eesoleval nädalavahetusel on mitmel pool Eestis öökülmaoht. Küll aga taanduvad öökülmad seejärel sootuks ning ilm läheb iga päevaga soojemaks.

«Nädala keskpaigast alates lausa kuumaks, nädala teine pool on kuum,» märkis ta. Soojakraadid ulatuvad kuni 31 kraadini. «Ilm on enamasti kuiv. Tuleoht looduses suureneb, samuti süveneb põud,» hoiatas Kiitsak.

Keskkonnaagentuuri nädalaprognoosi kohaselt on õhutemperatuur juba esmaspäeval 19-24 kraadi, sealt edasi teisipäeval lubatakse kuni 26 kraadi, kolmapäeval kerkib termomeeter pügala võrra kõrgemale.

Neljapäeval tekib kõrgrõhualal meie kohal korraks uus kese. Ilm püsib jätkuvalt kuiv ja vaikne. Õhutemperatuur on öösel 8-14, päeval 25-29°C, tuulepealsel rannikul on jahedam.

Reedel kõrgrõhuala aeglaselt laguneb. Öösel on pilvi vähe, päeval vahelduvalt. Ilm on sajuta. Õhutemperatuur on öösel 9-16, päeval 25-30°C.