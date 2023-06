Jaanideks pruuniks? Ilm läheb märgatavalt soojemaks

Ööl vastu laupäeva on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub kirde- ja põhjatuul 2-8 m/s. Sooja on 2-7, rannikul kuni 12 kraadi. Laupäeva päeval on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt kirde- ja idatuul 4-9, rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 14-20 kraadi.

Ööl vastu pühapäeva on selge ja sajuta ilm. Puhub idakaare tuul 1-6 m/s. Sooja on 2-7, rannikul kuni 12 kraadi. Pühapäeva päev on päikesepaisteline. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 m/s. Sooja on 17-21, rannikul kohati 14 kraadi.