Ilm läheb lähipäevil märgatavalt soojemaks

Pühapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul puhanguti 13 m/s. Sooja on 4-10 kraadi. Päeval on selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, pärastlõunal lääne poolt alates sadu ja pilved hõrenevad. Puhub valdavalt loode- ja läänetuul 5-11, rannikul puhanguti 15 m/s, õhtul nõrgeneb veidi. Sooja on 10-15 kraadi.

Esmaspäeva öösel on vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub lääne- ja loodetuul 3-8 m/s. Sooja on 3-8 kraadi, maapinnal võib temperatuur langeda kohati 0 kraadi ümbrusse, rannikul tuleb kuni 11 kraadi sooja. Päeval on pilves selgimistega olulise sajuta ilm, pärastlõunal lääne poolt alates pilvisus hõreneb. Puhub läänekaare tuul 5-10, põhjarannikul läänetuul puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 13-18 kraadi.