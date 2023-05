Ees on ootamas jahedad ilmad

Neljapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Hommikul võib saartel kohati hoovihma sadada. Puhub valdavalt lääne- ja loodetuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 m/s, hommikul tugevneb põhjarannikul 7-12, puhanguti 16 m/s. Sooja on 3-9 kraadi, maapinnal võib langeda kohati 0 kraadi lähedale. Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Saartel ja mandri lõunaservas sajab hoovihma, on äikese võimalus. Puhub loode- ja läänetuul 4-10, puhanguti 13, saartel ja rannikul 7-12, puhanguti kuni 18 m/s. Sooja on 11-16 kraadi, rannikul ja sajupilvede all 9 kraadi ümber.